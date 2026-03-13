Kızı, İlber Ortaylı'nın hastalığını böyle anlatmıştı: 'Organları, yaşa bağlı yoruldu...'

Türkiye'nin önde gelen tarihçi ve yazarlarından 79 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı, peş peşe nükseden sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınarak entübe edilmişti.

Ortaylı'nın hayatını kaybettiği açıklandı.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIFLADI

Ortaylı'nın sağlık sorunları ilk olarak geçtiğimiz ocak ayında yaşadığı prostat rahatsızlığıyla başladı. Ameliyat olup taburcu edilmesine rağmen, bu süreç 79 yaşındaki tarihçinin bağışıklık sistemini zayıflattı.

Haftanın üç günü diyabet tedavisi gören Ortaylı'nın vücudunda ve organlarında ciddi bir yorgunluk baş gösterdi.

KIZI, ORTAYLI'NIN SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞMIŞTI

Kızı Tuna Ortaylı, bu dönemde babasının yaşadığı süreci kamuoyuyla paylaşarak organların yaşa bağlı yorulmasından kaynaklanan sorunlar yaşandığını, usta tarihçinin nitelikli bir doktor ekibinin gözetimi altında olduğunu ve gerekli tıbbi desteği aldığını ifade etmişti.

Geçtiğimiz perşembe günü rahatsızlanarak İstanbul Topkapı'daki hastaneye kaldırılan Ortaylı'nın ilk etapta bilinci açıktı. Ancak solunum problemleri gelişmesi üzerine yoğun bakıma alındı ve ardından entübe edildi. Durumu stabil devam ederken bugün Ortaylı'nın hayatını kaybettiği açıklandı.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

21 Mayıs 1947'de Avusturya'nın Bregenz şehrinde Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak doğdu. İki yaşındayken ailesiyle Türkiye'ye göç etti. Annesi Şefika Ortaylı, Ankara Üniversitesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı hocasıydı; babası Kemal Ortaylı ise Kırım tarihini Türkçeye çeviren bir uçak mühendisiydi.

Türkçe, Almanca ve Rusçanın konuşulduğu bir evde büyüyen Ortaylı; İstanbul Avusturya Lisesi ve Ankara Atatürk Lisesi'nde eğitim gördü.

Kültürel birikimi ve kendine has "cahil" çıkışlarıyla da tanınan Ortaylı'nın en bilinen eserleri arasında "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı", "Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek", "Tarihin İzinde" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" yer alıyor.