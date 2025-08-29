Kızılay 125 milyonluk taşınmazını satamadı: 'Bütçe açığını' mülk satışıyla mı kapatmaya çalışıyor?

Deprem döneminde çadır satışıyla gündeme gelen Kızılay, şimdi de Antalya’daki değerli bir taşınmazını satışa çıkardı.

Daha önce satmayı denediği taşınmaz, içinde kiracı bulunması ve fiyat gibi sebeplerle alıcı bulmamıştı.

Yeniden ihaleye açılan taşınmaz için yine talep gelmedi. Haber kaynakları, pazarlık yöntemiyle yeniden satışa çıkarılacağını ifade etti. Kızılay ise ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbest olduğunu duyurdu.

Yardımseverliğiyle anılması gereken Kızılay, bağış ve yardımları tartışmalı işlemlerle gündeme getiriyor. Kurum, bu kez taşınmaz satışıyla eleştirilerin odağında. Kızılay’ın, Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi’nde bulunan, 301 metrekare yüzölçümlü parsel üzerindeki dört bağımsız bölümü 125 milyon TL tahmini bedelle satışa çıkardığı ortaya çıktı.

Kurumun yayımladığı satış şartnamesine göre ihaleye katılmak isteyenlerden 6 milyon 250 bin TL tutarında geçici teminat isteniyor. Satış için kapalı zarflar 20 Ağustos’a kadar Ankara’daki Kızılay Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecekti.

Açık artırma ise 22 Ağustos 2025’te gerçekleştirilecekti ancak yine teklif gelmedi.

TAŞINMAZ KİRADA, KİRACI SATIŞTAN HABERSİZ

Şartnamede dikkat çeken bir diğer nokta ise söz konusu taşınmazın 2021 yılında 10 yıllığına özel bir şirkete kiralanmış olması. Yıllık kira bedelinin 408 bin TL olduğu belirtiliyor.

Taşınmazın halen kirada olmasına karşın satışa çıkarılması da tartışma yaratıyor. Konuya ilişkin görüştüğümüz kiracı ise, “Burayı satışa çıkarmışlar, bize bilgi verilmedi. Herhangi bir teklif de gelmedi” dedi.

BÜTÇE AÇIĞI OLDUĞU İDDİALAR ARASINDA...

Kurum, satışa dair tüm yetkiyi elinde bulundurduğunu, ihaleyi dilediğine yapıp yapmamakta serbest olduğunu şartnameye ekledi. Öte yandan Kızılay’ın son günlerde sık sık ihale açmasının sebebinin bütçe açığı olduğu öne sürülüyor. Bir dönem güvenilir imajı sayesinde hem yurttaşlardan hem de devlet teşvikleriyle yüksek miktarda bağış toplayan kurumun, bugün ciddi bütçe açığı ve mali darboğaz yaşadığı iddia edildi.