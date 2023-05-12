Yayınlanma: 12.05.2023 - 15:31

Güncelleme: 12.05.2023 - 17:23

Kahramanmaraş merkezli ve on ilimizi derinden etkileyen depremlerde, çadır satıldığı bilgisiyle gündeme gelen Kerem Kınık'ın istifa haberleri araştırılıyor. 14 Mayıs seçimlerine yalnızca iki gün kala ''Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa mı etti? Kerem Kınık neden istifa etti?'' soruları soruluyor. İşte ayrıntılar...

KEREM KINIK İSTİFA MI ETTİ?

Ülkemizde çok sayıda can ve mal kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerde, gazetemizin çadır sattığını ortaya çıkardığı Kerem Kınık, görevinden istifa etti.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, Kızılay Yönetim Kurulu Kerem Kınık'ın talebiyle bugün olağanüstü toplandı.

Kurul, Kerem Kınık'ın istifasının ardından oy birliği ile olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.

2016 yılından bu yana Türk Kızılay Genel Başkanlığı görevini yürüten Kınık'ın istifasının ardından tüzük gereği olağanüstü kongreye kadar, Birinci Genel Başkan Yardımcısı Fatma Meriç Yılmaz, Yönetim Kurulu Başkanlığına vekalet edecek.

SOSYAL MEDYA HESABINDA DEĞİŞİKLİK

Kerem Kınık, istifasının ardından sosyal medya hesabında, "Türk Kızılay Genel Başkanı" unvanı yerine "Kızılay gönüllüsü" ifadesini kullanmaya başladı.

''BU YANLIŞIN DÜZELTİLMESİ GEREKİR''

Çadır sattığı bilgisiyle gündeme gelen Kerem Kınık, uzun süredir iktidardaki isimler tarafından da eleştirilerin odağındaydı. Kınık'la ilgili son açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadelerle dile getirmişti:

"Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez. Süratle bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Kızılay’ın çadır dendiği zaman en küçük bir sıkıntısı olmaması gerekirdi."