Kızılay’dan TÜGVA’ya ikram seferberliği

İktidara yakınlığı ile bilinen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yüksek istişare kurulunda yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), yaz okulları finalini Beşiktaş TÜPRAŞ Stadı’nda dün düzenledi. Programa, saat 17.00’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Etkinlik nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Gün boyunca WhatsApp gruplarından etkinliğe çağrılar yapıldı. Çevredeki işportacılar Türk bayrağının yanı sıra; üç hilalli yeşil renkli ve Göktürkler’e ait bayraklar sattı. Etkinliğe katılanlar “Polisler, üç hilalli yeşil bayrak taşıyanlara girişlerde kolaylık sağlıyor” iddiasında bulundu.

6 Şubat depremlerinde çadır satmasıyla tepki toplayan Kızılay ücretsiz içecek ve atıştırmalık ikram etti. Kızılay gönüllülerinin görev yaptığı aracın üzerinde “Müge Anlı ve Dostları Mobil Aşevi” yazısı yer alıyordu. Yine 6 Şubat depremlerinde pastanelerinde usulsüz tadilat yaparak 35 kişinin ölümüne neden olan Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in sahibi olduğu Alpedo markası ücretsiz dondurma dağıttı. Etkinlikte, Başakşehir Belediyesi de çay ve atıştırmalık ikramında bulundu. Çevrede ücretsiz su dağıtıldı.

Stat çevresinde hem TÜGVA yelekli hem de sivil kıyafetli yabancı uyruklu kişiler de dikkat çekti. Katılımcıların dağıtılan ikramların çöplerini çoğunlukla yere attığı görüldü. Konuştuğumuz bir İBB temizlik görevlisi, dağıtılan ikramlardan atıştırırken “Akşama biz temizleyeceğiz, öncesinde biraz yiyelim bari” dedi.