Kızılay kan bağışı nasıl yapılır? Kan bağışı şartları nelerdir? Kimler kan bağışında bulunabilir?

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 13:57

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 13:58

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılayın kan verme noktalarında yoğunluk yaşanıyor.

KAN BAĞIŞI ŞARTLARI NELERDİR?

Bağışçılar her kan bağışı işlemi öncesinde isim, soy isim, doğum tarihi, TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport ve kalıcı adres bilgilerini vererek kendilerini tanıtmalıdır. Kimlik ibrazı Sağlık Bakanlığı’nın hazırlanmış olduğu Ulusal Kan ve Kan Bileşeni Hazırlama, Kullanım ve Kalite Güvencesi Rehberi 2016'ya göre zorunludur.

18-65 yaş aralığında 50 kilogramın üzerindeki her sağlıklı birey kan bağışçısı adayı olabilir. (19 yaşından gün almak, 65’ini doldurmamak gerekir.)

İlk kez kan bağışında bulunacaklar için üst yaş sınırı: 61 yaşından gün almamış olmalı. Düzenli kan bağışçıları için üst yaş sınırı 65 yaşını doldurduktan, 70 yaşından gün alana kadar kan bağış merkezi doktorunun onayı olmak şartıyla yılda en fazla 1 kez olmak üzere kan bağışlayabilir.

KAN BAĞIŞI SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

• Sigara baş dönmesi ya da mide bulantısı gibi şikâyetlere yol açabileceği için doktor ya da flebotomistlerimizin önerdiği süre içinde içilmemesi gerekmektedir.

• Gün içerisinde kan bağışında bulunduğunuz kolunuz ile ağırlık kaldırmamanız kapanan damar duvarındaki pıhtının açılmaması için önemlidir.

• İlk 4 saat boyunca olduğundan fazla sıvı tüketmeye çalışınız. İlk öğünden önce alkollü içecekler almayınız. (alkol vücuttan sıvı atılımını artırdığı için şikayete yol açabilir.)

• Sportif faaliyetlerinize bir gün ara veriniz.

• Gün içerisinde sıvı kaybını artırdığı için aşırı sıcak ortamlarda (hamam, sauna) bulunmayınız.

• Pilot, ticari araç şoförleri, tehlikeli makine operatörleri, yüksek yerlerde bedeni faaliyet gösteren meslek grupları vb.in kan bağışladıktan sonra 24 saat işlerine ara vermeleri önerilir.

• Tüm bu önerilere rağmen baygınlık hissi ya da baş dönemsi olursa bir yere uzanın veya başınızı iki dizinizin arasına alacak şekilde oturunuz.

KİMLER KAN BAĞIŞINDA BULUNABİLİR?

Hepatit A enfeksiyonu geçirenler tedavi sürecini tamamladıktan 12 ay sonra, sıtma geçirenler 3 yıl sonra, itibaren kan verebilirle kan bağışında bulunabilirler.

Hepatit B, C, AIDS, Creutzfeldt-Jacob h geçirenler ise tedavilerini tamamlamış olsalar dahi hiçbir zaman kan bağışında bulunamazlar.