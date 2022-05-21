Kızılay’a güven azalıyor: Bağışlar büyük oranda düştü

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 04:00

Kızılay’ın 2019, 2020 ve 2021’e yönelik bağış verilerini derleyen CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, sayılarla konuştu.

Kurumun 2019’da 2 milyon 809 bin 237 ünite kan bağışı topladığını belirten Emir, “2020’de Covid-19 salgının da etkisiyle toplanan kan miktarı 2 milyon 429 bin 302 üniteye gerilemiş. Bu anlaşılabilir bir durum. Ancak görüyoruz ki 2021’de 2019’a göre 57 bin 545 ünite daha az ünite kan toplamış. Veriler, kuruma güvenin azaldığını ortaya koyuyor. Halkımız, ismi usulsüzlüklerle, iktidara yakın vakıflara yaptığı bağışlarla gündeme gelen Kızılay’a güvenini kaybediyor” yorumunu yaptı.

"İDDiALAR ARAŞTIRILMALI"

“Bu gidiş hepimize zarar verir” uyarısında bulunan Emir, Kızılay’ın kök hücre bağışçı adayı sayısına ilişkin de “2019’da 261 bin 21 kişi kök hücre bağışçı adayı oldu. Bu sayı 2021’de 87 bin 267’ye düştü. Bu düşüşler güvensizlikten kaynaklanıyor. Kızılay’a yönelik tüm usulsüzlük iddialarının derhal araştırılması, sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılması gerekiyor. Kızılay’a güvenin tesis edilmesi, hepimizin yararına olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.