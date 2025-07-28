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Kızılırmak’ta kaybolan gençten acı haber

Kızılırmak’ta kaybolan gençten acı haber

28.07.2025 15:56:00
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İHA
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Kızılırmak’ta kaybolan gençten acı haber

Serinlemek için Kızılırmak’a giren 28 yaşındaki Ahmet Ş., akıntıya kapılarak kayboldu. Saatler süren arama çalışmaları sonucu genç işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Nevşehir’de serinlemek için girdiği Kızılırmak’ta kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir-Gülşehir kara yolu üzerinde Yeşilöz köyü yakınlarında Kızılırmak Nehri’ne giren 28 yaşındaki tarım işçisi Ahmet Ş., bir süre sonra gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu Ahmet Ş.’nin cansız bedenine ulaşıldı.

Ahmet Ş.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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