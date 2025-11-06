Kızını böbreğiyle ikinci kez hayata bağlayan anne: O mutlu ve sağlıklıysa ben de mutluyum

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruhi Tingiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde fizyoterapist olarak görev yapan Hilal Selvi’ye 2013 yılında böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Hastalık zamanla böbreklerine zarar verince Selvi, 2019 yılında diyaliz tedavisine başladı. Ancak Hilal Selvi’nin tedaviye rağmen böbrek yetmezliği ilerleyince, doktorlar nakil önerdi. Ayşe Selvi, 2019 yılında kızı için donör olmayı kabul etti. Yapılan tetkiklerde doku uyumu sağlanınca, 2021 yılında gerçekleştirilen ameliyatla anne Selvi’nin böbreği, kızına nakledildi. Ameliyatın ardından Hilal Selvi sağlığına kavuşurken, Ayşe Selvi de kısa sürede iyileşti.

‘BENİ İKİNCİ DEFA DOĞURDU’

Yaşadığı süreci anlatan Hilal Selvi, “2013’te böbrek yetmezliği tanısı konuldu. Zamanla böbrek tutulumum başladı. 6 yılın sonunda durumum daha da kötüye gitti. Çok ağır ilaçlar kullanıyordum. 2019’un Eylül ayında diyalize başladım. Çalışamaz hale gelmiştim, iki basamağı bile çıkamıyordum. Günlük sıvı hakkım 1,5 litreydi. Su, çorba, yoğurt hepsi buna dahildi. Canım istemesin diye ailem bile bazı meyveleri yanımda yemiyordu. Annemle babamın ikisini de donör olarak uygun buldular ama annem, ‘Ben vereceğim’ dedi. 2021’de nakil yapıldı. Ben 45 gün toparlanamadım, annem 3'üncü gün kalktı bana baktı. ‘Annelik böyle bir şey’ dedim. Şimdi 6 yıldır çalışıyorum, en önemlisi istediğim kadar su içebiliyorum. Beni ikinci defa doğurdu, iyi ki doğurdu” diye konuştu.

‘HERKESE ORGAN BAĞIŞINI TAVSİYE EDİYORUM’

Kızına böbreğini veren Ayşe Selvi ise “Çok güzel bir duygu. Kızımı yeniden dünyaya getirdim. Annelik çok farklı bir şey. O mutlu ve sağlıklı olduğu sürece ben de mutluyum. Herkese organ bağışı yapmalarını tavsiye ediyorum. Yeni bir hayat kazandırmak, bir mucizeye vesile olmak çok güzel” diye konuştu.