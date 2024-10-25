Kızını istismar eden kişiye baltayla saldırdı

Yayınlanma: 25.10.2024 - 16:05

Güncelleme: 25.10.2024 - 16:05

Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde dün gece 17 yaşındaki H.N.D., 28 yaşındaki erkek arkadaşının kendisini istismar ettiğini babası İlker Demirdöven'e anlattı. Kızının söylemleri üzerine İlker Demirdöven, motosikletle yaşadıkları sokaktan geçen Kadir İ. Y.'yi gördü.

Baba Demirdöven evden aldığı baltayla şüpheliye saldırmaya çalıştı. Balta darbelerinden kurtulan Kadir İ.Y. olay yerinden yaya şekilde kaçarken, baba Demirdöven motosiklete zarar verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri H.N.D ve baba İlker Demirdöven'i ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürdü. Ekipler daha sonra yaptıkları çalışmanın ardından istismar iddiası üzerine Kadir İ.Y.'yi gözaltına aldı. Tarafların ifadelerinin alınmasının ardından her iki taraf da birbirinden şikayetçi olurken ekiplerin konuyla ilgili çalışması devam ediyor.