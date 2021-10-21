KKTC Başbakanının müstehcen görüntülerinin ardından Ersin Tatar ilk kez konuştu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner'in müstehcen görüntülerinin yer aldığı video sızdırılmasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ilk kez konuştu. Tatar, olay için, “Çok üzüldüm. Her şey yolunu bulur” dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner'in müstehcen görüntülerinin yer aldığı video sızdırılmasının ardından Saner siyaseti bırakma kararı almıştı.
"GÜVENOYU ALACAK PARTİ YOK"
Skandal olayın ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Odatv'den Can Özçelik'e konuştu.
Cumhurbaşkanı Tatar’a “Sayın Başbakan istifasını sundu. Hükümeti kurmak için hangi partiye yetki vereceksiniz” sorusunu yöneltildi. Hükümet kurmak için hiçbir partiye yetki vermediğine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, "Çünkü Meclis’te güvenoyu alacak bir parti yok" dedi.
"ÇOK ÜZÜLDÜM"
Başbakan Ersan Saner ve Demokrat Parti Genel Başkanı Tözün Tunalı'ya ait olduğu öne sürülen görüntülere ilişkin konuşan Tatar, “Çok üzüldüm. Her şey yolunu bulur” diye konuştu.
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