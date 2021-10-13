KKTC Başbakanı Saner'in istifasının perde arkası

13 Ekim 2021 Çarşamba, 15:08

KKTC Başbakanı Ersan Saner, adada hükümet ortağı olan üç parti; Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) arasında yaşanan sorunları gerekçe göstererek hükümetin istifasını KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a sunduğunu duyurdu.

Saner, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkürlerini sunduğu mesajında, "Herkesin kucaklanması için elimden gelen her şeyi, bana yapılan tüm haksızlıklara, komplolara, engelleme girişimlerine karşın yaptım" ifadelerine yer verdi.

KKTC'de yaşanan bu yeni hükümet krizinin ardından gözler yine kulislere çevrildi. UBP ve DP'nin, Yeniden Doğuş Partisi'nden ayrılarak Millet Partisi'ni kuran Bertan Zaroğlu desteğinde yeni bir hükümet kuracağı gelen bilgiler arasında.

Lefkoşa merkezli Gazeteci Nazar Erişkin, KKTC siyasetinde yaşanan son gelişmeleri Cumhuriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

MÜDAHALE TARTIŞMALARI

"UBP-DP-YDP hükümeti, oldukça tartışmalı bir sürecin ardından kurulmuş bir azınlık hükümetiydi. Ulusal Birlik Partisi'ndeki kurultay süreci, her iki adayın çekildiği ikinci turda da tamamlanamamıştı. Bu süreçte 'Türkiye'nin adaylardan birini istemeyeceği' konuşulmuş, bu da müdahale tartışmalarını beraberinde getirmişti."

"Parti tabanını da rahatsız eden tamamlanamamış bir kurultay sürecinin ardından, UBP Genel Sekreteri olan Ersan Saner, önce parti genel başkanlığına gelmiş ve ardından başbakan olmuştu. Bu hükümet de onun kurduğu bir hükümet, bir üçlü azınlık hükümeti..."

DENKTAŞ'TAN SERT ELEŞTİRİLER

"Hükümetin kurulduğu günden bugüne pek çok sorun yaşandı. Örneğin Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun toplanabilmesi için 26 yeter sayısına ulaşılması gerekiyodu, ancak bu sıklıkla sağlanamadı. Son olarak bu yasama yılı, ekim ayının başında başlamış olmasına karşın herhangi bir yasama faaliyeti yerine getiremedi, çünkü hükümet, bu yeter sayısına hiç ulaşamadı."

"Hükümeti oluşturan üç ortaktan ikisi, yani küçük ortaklar, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi hükümetin kurulduğu zamanki pozisyonlarına sahip değiller. Demokrat Parti 3 vekil ile temsil ediliyor. Bunlardan bir tanesi de Türkiye kamuoyunun yakından tanıdığı Rauf Denktaş'ın oğlu Serdar Denktaş. Kendisi bu hükümetin miadını doldurduğunu söylüyor ve şiddetle eleştiriyor. Denktaş son olarak hükümetin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Lefkoşa Türk Belediyesi ortaklığında yürütülen babasına ait anıt mezarın yapımını geciktirdiği iddiaları ile gündeme gelmişti."

ZAROĞLU'NUN MİLLET PARTİSİ

"Diğer bir ortak olan Yeniden Doğuş Partisi kendi içinden yeni bir parti türetti. Bertan Zaroğlu partiden istifa ederek yoluna bağımsız devam etme kararı aldı. Millet Partisi adında bir başka parti kurdu. YDP 2, DP 3 vekille temsil ediliyordu. Ben Ersan Saner'i başbakan olarak ağırlayan son gazeteci oldum. Geçtiğimiz kurultay döneminde genel sekreter olarak girdiği stüdyodan başkan olarak ayrılmıştı. Bu son derece ilginç bir durum, çünkü bugün de genel başkan olarak girdiği stüdyomuzdan hükümetin istifası ile ayrıldı. KKTC'yi yeni bir hükümet krizi bekliyor..."