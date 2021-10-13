Hükümetin istifasını sundu: KKTC Başbakanı Ersan Saner kimdir?

13 Ekim 2021 Çarşamba, 12:25

KKTC'de başbakanlık görevini sürdüren Ersan Saner, UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin istifası ile ilgili bir açıklama yaptı. Saner, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı'na sundu.

Kıbrıslı Türk siyasetçi Ersan Saner, Aralık 2020'den beri Saner Hükûmeti'nin lideri olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başbakanlığı görevini sürdürüyordu.

ERSAN SANER KİMDİR?

1966 Mağusa doğumlu olan Saner, 1988 yılında Trakya Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezun oldu.

2002 yılında Ulusal Birlik Partisi'nden Gazimağusa Belediye Meclis Üyeliği görevine seçildi. 2006 yılına kadar bu görevini sürdürdü. 2009 seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2009 tarihinde kurulan Derviş Eroğlu hükûmetinde Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı olarak görev aldı. 27 Mayıs 2010 tarihinde kurulan İrsen Küçük hükûmetinde ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulundu.

2013 genel seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili seçildi. 2013-2015 yılları arasında Cumhuriyet Meclisi'nin Avrupa Parlamentosu'ndaki temsilcisi olarak görev yaptı. 16 Nisan 2016 tarihinde kurulan UBP-Demokrat Parti Ulusal Güçler Koalisyon Hükûmetinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev aldı.

2018 genel seçimlerinde yeniden Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili seçildi.

2019-GÜNÜMÜZ

20 Haziran 2019 tarihinde UBP Parti Meclisinde yapılan seçimde Kutlu Evren'i yenerek UBP Genel Sekreteri seçildi.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar'ın 23 Ekim 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı olmasıyla birlikte Saner UBP Genel Başkanlığına vekâlet etmeye başladı. 7 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşecek UBP Kurultayı'nın ardından görevi yeni seçilen Başkan'a bırakması beklenirken, ikinci tura kalan iki aday olan Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy'un adaylıktan çekilmesiyle, yeniden düzenlenecek olağanüstü kurultaya tek aday olarak girmesi, 10 ay sonra düzenlenecek olağan kurultaya kadar parti başkanlığına devam etmesi, böylece hükûmeti kurarak Başbakanlık yapması kararı alındı.

Bu süreçte özellikle Faiz Sucuoğlu'nun dış baskı gördüğü iddiası Kıbrıs Türk basınında yer aldı. Böylece, seçimli kurultayın 10 ay sonra tekrardan gerçekleştirilmesi konusunda anlaşıldı.

Ulusal Birlik Partisi Kurultayı'na kadar Genel Başkanlığı'nı geçici olarak yürütecek olması nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 7 Kasım 2020 tarihinde hükûmeti kurma görevi verildi. Diğer siyasi partilerle 14 gün süren temaslar sonucunda hükûmeti kuramayarak 21 Kasım 2020 tarihinde görevi iade etti.

Hükûmeti kurma görevi verilen Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman'ın da hükûmeti kuramaması üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından 7 Aralık 2020 tarihinde ikinci kez hükûmeti kurmakla görevlendirildi. 8 Aralık 2020 tarihinde Ulusal Birlik Partisi - Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi Koalisyon Hükûmeti protokolü imzalandı.

9 Aralık 2020 tarihinde bakanlar kurulu listesi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından onaylanınca KKTC Başbakanı oldu.

Ulusal Birlik Partisi'nin 20 Aralık 2020 tarihinde düzenlenen ve tek aday olarak girdiği 12. Olağanüstü Kurultayı'nda UBP Genel Başkanı seçildi.