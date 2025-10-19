KKTC'de cumhurbaşkanı değişti: AKP'den ilk açıklama!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.10.2025 20:40:00
KKTC'de resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kazandı. AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Kıbrıs Türklerinin tarihi ve haklı tezlerine en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz" dedi.

KKTC Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan sonuçlara göre, cumhurbaşkanlığı seçimini Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın kazandığını duyurdu.

Söz konusu durumun ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, şunları yazdı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleri Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun.

Her zaman KKTC’nin ve Kıbrıs Türk davasının yanında olacağız. Kıbrıs Türklerinin tarihi ve haklı tezlerine en güçlü desteği vermeye devam edeceğiz."

İlgili Konular: #KKTC #Ömer Çelik