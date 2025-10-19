KKTC'de Ersin Tatar ile Tufan Erhürman oyunu kullandı: Katılım oranı açıklandı

KKTC'de, 9’uncu Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için oy kullanma işlemi sürüyor.

Ülke genelinde kurulan 777 sandıkta, 218 bin 313 seçmen, saat 18.00’e kadar oy kullanabilecek. Seçimde; oy pusulasında altısı bağımsız, toplam sekiz aday yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı için adayların oy pusulasındaki sırası şöyle:

“Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi- CTP) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8.”

Bağımsız adaylardan Hüseyin Gürlek, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini bildirdi, ilgili yasası gereği, ismi oy pusulasında yer almaya devam edecek.

Seçimin, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman arasında yoğun bir rekabet içinde geçmesi bekleniyor.

TATAR: “BABAMLA DA BURDA OY KULLANMAYA GELİRDİK”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar ile oylarını kullanmak üzere Lefkoşa’daki Şehit Tuncer İlkokulu’na geldi. Tatar, oy kullanma işlemi sonrasında, basın mensuplarına açıklama yaptı.

İlkokulu okuduğu okulda oy kullanmasının ayrı bir mutluluk olduğunu dile getiren Tatar, "Bu mücadele içerisinde nerelerden nerelere geldik, babamla da burada oy kullanmaya gelirdik" dedi.

Seçimlerin iş ve işleyişinde emeği geçen herkese, 777 sandıkta görev başında olanlara teşekkür eden, vatandaşlara da sandıklara giderek oy kullanma çağrısında bulunan Ersin Tatar, şunları söyledi:

"Annan Planı döneminde, 20 yıl önce Kıbrıs Türkü'ne, 'Sen evet de, karşı taraf ne yaparsa yapsın o sizi bağlamaz, izolasyonlar kalkacak' dedik. Ne oldu, biz 'evet' dedik 20 yıl önce, izolasyonların kalkmasını bırakınız, arttığını görüyoruz. Çünkü karşı taraftaki zihniyet, bizi bir bakıma, zoraki bir dayatma çözüme ve buradaki egemenlik hakkımızdan bizleri mağdur etmek için böyle bir anlayışla hep savaşıyoruz, bunun mücadelesini veriyoruz. KKTC'nin varlığını ve KKTC halkının egemen bir halk olduğunu bütün dünyaya duyurmak suretiyle son 5 yılda çok önemli icraatlarım olmuştur. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk hükümeti ve Türkiye'nin her türlü kurum ve kuruluşunun desteğini gördüm."

Tatar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, "Sayın Erdoğan, tüm dünyaya, 'Kıbrıs'ta iki ayrı devlet var, iki ayrı halk var ve artık KKTC'yi tanıma zamanınız gelmiştir' diyerek, KKTC'yi duyurdu. Bunlar bizler için çok önemli kazanımlardır" dedi.

Türkiye'nin de desteğiyle son 5 yılda, KKTC'ye çok büyük yatırımlar yapıldığını, KKTC'nin sesini duyurmak için çok büyük adımlar atıldığını söyleyen Tatar, "İnşallah sonuç ne olursa olsun hayırlı olacaktır. Önemli olan, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği yaşam mücadelesidir, önümüzdeki dönem, refahın arttığı, Kıbrıs Türkü'nün asli unsur olarak, Kıbrıs'ın iki halkından birisi olarak, hakkıyla, hukukuyla, egemenliğiyle, geleceğe güçlü şekilde yürüyüşüdür" diye konuştu.

ERHÜRMAN: “BU SEÇİM, ÇOCUKLARIMIZ İÇİN YAPILAN BİR SEÇİMDİR”

CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Suat Günsel İlkokulu’nda oyunu kullandı. Erhürman’a eşi Nilden Bektaş Erhürman ile oyunu kullandıktan sonra basına açıklama yaptı.

Erhürman, şunları kaydetti:

“Uzun bir seçim süreci oldu. Artık bu sürecin sonundayız. Bu seçim, çocuklarımız için yapılan bir seçimdir ve bugün verilecek karar, geleceğimiz üzerinde ciddi bir etki yaratacak. Kıbrıs Türk halkı, demokrasiyi içine sindirmiş bir halktır. Süreç boyunca büyük bir olgunlukla seçim sürecinde yer aldı ve bugün de iradesini sandığa yansıtacak. Bugünden sonra söyleyeceğimiz tek şey, halkımızın iradesi hepimiz için, çocuklarımız için hayırlı olsun.”

Türk Ajansı Kıbrıs’ın YSK’dan aldığı bilgiye göre saat 16.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranı yüzde 53,19 oldu.