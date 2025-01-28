KKTC Parkı Denktaş’ın doğum gününde açıldı

Yayınlanma: 28.01.2025 - 09:42

Güncelleme: 28.01.2025 - 09:42

Bornova Belediyesi’nin Atatürk Mahallesi’nde yapımını tamamladığı KKTC Parkı açıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Rauf Denktaş’ın 101. doğum günü olan 27 Ocak’ta hizmete giren parkın açılış törenine Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki’nin yanı sıra Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Bornova’nın kardeş kenti LAÇ (Lapta-Alsancak-Çamlıbel) Belediye Başkanı Fırat Ataser’in yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, CHP Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Parkta, KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın büstü,Kıbrıs Barış Harekâtı’nın mimarı Bülent Ecevit’in barışı vurgulayan sözüyle süslenmiş bir kaya anıtı, Kıbrıslı Türk Şair Osman Türkay’ın şiiri ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın liderlerini simgeleyen üç Akdeniz Selvisi yer alırken, 6 Şubat Depremi’nde hayatını kaybeden kamuoyunda ‘Şampiyon Melekler’ olarak tanınan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinin anısının yaşatıldığı alan da bulunuyor. Ayrıca parkın içinde Kıbrıs ağzında “Nasılsın, ne yapıyorsun?”anlamına gelen “N’apan” isimli bir de kafe yer alıyor. Ayrıca Bornova Laleleri de kardeşlik bağlarını güçlendirmek adına Bornova ve Lefkoşa’da kök salacak.

TUGAY: KIBRIS VATAN TOPRAĞIDIR

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, babasının da bir Kıbrıs gazisi olduğunu hatırlatarak başladığı konuşmasında “Orası bizim için vatan toprağı. Siyasi nedenlerle başka türlü tanımlamalar yapılabilir ama yüreğimizde, aklımızda Kıbrıs bizim için her türlü siyasetin üstünde ve çok değerlidir. O gün yapılan kutsal harekat bir zorunluluktu ve pek çok insanın da hayatını kurtardı. Eski genel başkanımız dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ‘Sadece Türklere değil Rumlara da barış götürüyoruz’ derken çok haklıydı. Bizim için Kıbrıs başka bir ülke değil, Kuzey Kıbrıslılar da başka bir millet değil. Onlar bizim için kardeş, akraba. Bugün onlara yönelik herhangi bir tehdit olduğunda bundan 50 yıl önce hangi cevabı aldılarsa bugün de aynı cevabı bu milletten alırlar. Türk milleti asla Kıbrıs Türkü’nün canının incinmesine izin vermez” sözlerine yer verdi. Tugay açılan parkın Kıbrıs’a karşı duyulan saygı ve sevgi göstergelerinden biri olduğunu ifade ederek, “Ömer Başkanımıza, çalışma arkadaşlarına parkın yapımında emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum, tüm İzmirlileri Kıbrıs'la daha güçlü bağlar kurma konusunda göreve davet ediyorum” diye konuştu.

DENKTAŞ: KKTC TÜRKİYE’SİZ VAR OLAMAZ

KKTC’nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın oğlu ve Kıbrıslı Türk siyasetçi Serdar Denktaş, ”Kıbrıs’ta baskı altında yaşasa da demokrasiyi korumaya çalışan bir halk var. Geçmişte yaşananları unutmadan ama kendimizi de geçmişe hapsetmeden ileriye doğru yürümekteyiz. KKTC Kıbrıs Türkü’nün Türkiyesiz var olmayacağı bilincini bize Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş öğretti. Kıbrıs Türkünün var olmadığı bir durumda da Türkiye’nin Akdeniz'de artık ‘mavi vatan’dan bahsetme durumu olmaz. Dünya bizi kopartmaya, uzaklaştırmaya çalışıyor ama biz aynı kana aynı tarihe sahibiz. Türkiye’siz hareket edemeyiz” dedi.

EŞKİ: ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Türkiye'nin yükseleceği yerin Kıbrıs'ın Beşparmak Dağları, Akdeniz'in uçsuz bucaksız mavilikleri ve kendini Cumhuriyet Ateşi olarak gören Türk gençleri olduğunu söyleyen Başkan Eşki ise Kıbrıs’ın sadece Kıbrıslı Türkler için değil tüm Türk dünyası açısından da çok önemli olduğunu vurguladı.

Aliya İzzetbegoviç'in ‘Unutulan soykırımlar tekrarlanır’ sözünü hatırlatan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Biz Kıbrıs Türkünün mücadelesini de, Kıbrıs'ta Türkiye’nin verdiği mücadeleyi de asla unutturmayacağız. Kıbrıs’ta kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın anıt mezarı uzunca bir süredir yarım kaldı. Bu anıtın da bir an önce tamamlanması için bizim üzerimize düşen ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Elbette KKTC Parkında Barış Harekatı emrini veren Bülent Ecevit'in anıtının da olması gerekiyordu. Gerektiğinde bütün dünyayı karşısına alabilecek iradeyi sergilemiş bu liderimize kaya gibi duruşu nedeniyle bir kayanın üzerine Kıbrıs harekatı için söylediği ilk sözlerle beraber çok güzel bir resmini astık” diye konuştu.

KONUK BAŞKANLARDAN MESAJLAR

KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu park açılışının Rauf Denktaş’ın doğum gününde olduğunu hatırlatarak “Bu park Kıbrıs tarihinin ve liderlerinin anlatılmasında son derece önemlidir. Bu ve bunun gibi parklarla dava adamı olarak bilinen kurucu Cumhurbaşkanımız sonsuzluğa taşınacaktır” derken, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ise, “Kıbrıslı Türkler uzun zamandır uluslararası hukuktan ve uluslararası toplumdan kopmuş durumdadırlar. Bu durumda bizi kötü etkilemekte, Türkiye'de yaşanan ekonomik olumsuzluklar, misliyle yansımaktadır. Umut ediyoruz ki Sayın Denktaş'ın da hayalini kurduğu gibi uluslararası hukuk içerisinde yerini bir gün alabilecektir” diye konuştu.

LAÇ(Lapta-Alsancak-Çamlıbel) Belediye Başkanı Fırat Ataser de Kıbrıs Rum kesiminin iyi niyetli olmadığını ifade ederek, “Hem kuzey hem de güneyin kendilerine ait olduğunu iddia ediyorlar. Bizim Türkiye ile birlikte olmamız gerekiyor çünkü Türkiye’siz bir Kuzey Kıbrıs başarı değildir” diye konuştu.

Açılışın ardından törene katılanlar, Denktaş’ın yüzü Kıbrıs’a dönük olarak yerleştirilmiş büstü önünde bulunan alana Denktaş’ın Lefkoşa’daki kabrinden getirilmiş toprağı ekledi ve üzerine Bornova Laleleri dikti.