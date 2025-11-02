KKTC seçimlerinde gündeme gelmişti… Tahminleri tutmayan Genar’a göre AKP hala birinci parti!

İktidara yakın kamuoyu araştırma şirketlerinden Genar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) seçimlerinde tahminlerinin tutmamasının ardından Türkiye’de yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Genar Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde ekim ayında yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete göre AKP yüzde 33,7 ile birinci parti olurken, CHP yüzde 31,8 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Araştırmada DEM Parti yüzde 9,4’le üçüncü, MHP ise yüzde 8,4’le dördüncü parti olarak sıralandı. Son dönemde “ittifak” iddialarıyla gündeme gelen partilerden İYİ Parti yüzde 4,5, Zafer Partisi yüzde 3,7 oy aldı.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle açıklandı: Yeniden Refah Partisi (YRP) yüzde 2,8, Anahtar Parti yüzde 2,1, Türkiye İşçi Partisi (TİP) yüzde 1,3, Saadet Partisi yüzde 1,1 ve diğer partiler yüzde 1,2.

KKTC TAHMİNİNDE ÇUVALLAMIŞTI

Genar, KKTC seçimleri öncesinde yaptığı ankette Ersin Tatar’ın yüzde 49,1, Tufan Erhürman’ın ise yüzde 47,1 oy alacağını öngörmüştü. Ancak seçim sonucunda Tatar, araştırmanın tahmininden 13 puan daha düşük oy almıştı.