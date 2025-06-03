Klinik psikologlar yasal süreç başlattı: ‘İlaç kullanımının önü yönetmelikle açılıyor'

Konu hakkında Halk İçin Psikoterapi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Uzman Klinik Psikolog Bilsev Karkıner ve Halk İçin Psikoterapi Derneği Başkan Yardımcısı Uzman Klinik Psikolog Türkü Zencir ile konuştuk.

Karkıner, 1 Temmuz’dan itibaren uygulanacak yönetmelikle ilgili “Özellikle büyük şehirlerdeki yüksek kira maliyetleri, psikologların ücretlerini artırmasına neden olacak ve bu durum, ruh sağlığı hizmetlerinin daha çok lüks bir hizmet olarak görülmesine yol açacaktır. Böylece yalnızca belli bir kesim bu hizmetlere ulaşabilecek, diğer kesim ise ilaç tedavisine yönlendirilmek zorunda kalacaktır” ifadelerini kullandı.

'ELLERİNDEN ALINDI'

Türkü Zencir ise yönetmeliğe karşı yasal sürecin başlatıldığını söyleyerek “Yönetmeliğe karşı iki ay içinde itiraz talebimizi bildirmek durumundaydık. O yüzden 28 Mayıs akşamı davamızı açtık, daha sonra da bunu basınla paylaştık. Ruh sağlığı alanının genel olarak aile terapistleri, sanat terapistleri, drama terapistleri, oyun terapistleri gibi farklı farklı unvanları içerdiğini unutmadan ve bu meslektaşlarımızın sadece yüksek lisans değil aslında şimdiye kadar aldıkları eğitimler ve kendi terapilerinden geçme süreçlerinin çok değerli olduğunu ama bu yasayla bunların hepsinin ellerinden alındığını belirtmek istiyoruz” diye konuştu.