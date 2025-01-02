Knidos Ören Yeri için mücadele çağrısı

Yayınlanma: 02.01.2025 - 11:30

Güncelleme: 02.01.2025 - 11:30

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Datça-Knidos’ta yerel halkın işlettiği ören yerindeki günübirlik alanı Datça Belediyesinden alması, bölge halkının tepkisine yol açtı. CHP Datça İlçe Başkanı Sezai Öz, beraberindeki heyetle birlikte Knidos Ören Yeri’ne giderek yerel halkla buluştu ve açıklama yaptı. CHP İlçe Başkanı, ziyaret sırasında “Buraya halkımızın önerilerini ve desteğini almak için geldik. Yerinden yönetimin gereği neyse sizleri dinleyerek, sizlerle birlikte; belediyemiz, sivil toplum kuruluşları ve tüm Datçalılarla omuz omuza yapacağımızı söylemek için geldik” diye konuştu. Köy halkından görüşler alan heyet, neler yapılması gerektiğini sordu ve destek istedi.

Yazı köyünde yaşayanlar, eski muhtarlar ve işletme çalışanları ise yıllardır ören yerinin yerel halk tarafından kurulup işletildiğini, gelen ziyaretçilere hizmet verildiğini ve köylünün buradan ekmek kazandığını anlattı. Ayrıca arkeolojik kazı çalışmalarına da yerel halkın katkı sunduğuna dikkat çekerek, Bakanlığın bir kararıyla kendilerine haber dahi verilmeden alanlardan çıkarılma kaygısı taşıdıklarını dile getirdiler.

CHP Datça İlçe Başkanı Sezai Öz, Knidos Ören Yeri’nin hem Datça Belediyesi hem Yazıköylüler hem de tüm Datça açısından önemine vurgu yaparak, “Bu kararla aslında Datça Belediyesi'ni ve tüm Datçalıları cezalandırmayı amaçlıyorlar. Bunu kabul edemeyiz. Yazıköy’den başlayarak belediye, sivil toplum kuruluşları ve halkımızla omuz omuza vererek bu sürece karşı mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Öz'ün açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Knidos Ören Yeri, Datça'nın kalbinde yer alan ve tarih boyunca ticari, sosyal ve kültürel bir merkez olarak öne çıkan özel bir noktadır. Bu büyük miras, sadece bir ören yeri değil, aynı zamanda atalarımızdan miras, Datça halkının ortak belleğidir. Son dönemde, özellikle belediyelerimize yönelik artan ekonomik baskıların bir benzeri ile karşı karşıyayız.

Datça özel bir yerdir. Bu sadece romantik bir kelime değildir. İlçe sınırlarının tümü yasalarla Özel Çevre Koruma Alanıdır. Datça’yı korumak ve kollamak için özeni tüm kurumlar göstermelidir. Artık ülkemizdeki yeni siyasi süreçlerle yürütme için üç seçim yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığı, Belediye Başkanları ve muhtarlar. Bugünkü iktidar sahipleri özellikle CHP’li belediyelerin de devlet kurumu olduğunu tekrar hatırlama vakti gelmiş ve geçmiştir. Bugünkü mevcut iktidarın ülkemiz ekonomisine yaptığı tahribattan dolayı zor durumdaki vatandaşlarımıza sosyal demokrat anlayışla seçmen tercihini gözetmeksizin tüm halkımıza hizmet etmeye çalışmaktadır ve bunun en iyi örneklerini vermektedir.

Efes Antik Kenti gibi örneklerde de gördüğümüz bu yöntemler halkımızın vicdanında derin yaralar açmıştır. Knidos Ören Yeri, gelirleri ile belediyemize nefes aldıran önemli bir alandır. Bu girişim, sadece Datça halkının tarihine değil, aynı zamanda geleceğine vurulan bir darbedir.

Binlerce yıl önce Knidos ülkemizin bugün yaşadığı ekonomik sıkıntılarla boğuşuyordu. Tüm dünyada tanınan ve heykel sanatında önemli bir yere sahip Afrodit heykeli herkesin odak noktasıydı. O dönem bugün İzmit’te bulunan Nicomedia imparatoru bu heykeli istiyor. Bunun sonucunda Knidos’un ekonomik sorunlarını gidereceğini söylüyor. Knidos’ta yetkili kurullar toplanıyor referandum yapılıyor ve heykeli satmamaya karar veriyorlar. Binlerce yıl önce demokrasinin temellerinin atıldığı yerdir Knidos. Yerinde yönetimin en önemli örnekleri sergilenmiştir.

Knidos Yazı Köydür, Knidos Belen Köydür, Knidos Cumalı Köydür, Knidos Betçe dir, Knidos Datça’dır. Antik dönem tarihçileri bu yarımadayı Knidos yurdu olarak tanımlar. Burası hakkında alınacak kararlar önce Datça’lılara sorulmalı. Ülkemizin yaşadığı ekonomik sorunların ortasında devletimizin buraya yapacağı projeye kaynağı varsa burası Datçalıların önceliği değildir. Bir boya bile sürmemize izin verilmeyen, kapısı penceresi dökülen Çeşme Köy meydanındaki simgesel ve Datça hafızasının önemli değerlerinden Okulun tadilatını yapıp işler hale getirilmesi daha öncelikli ihtiyaçtır.

Knidos’u bilen Turizm bakanımızın ve bir Datça’lı olan AKP Muğla İl Başkanımızın da bu konuya sahip çıkmasını bekliyoruz.

Datça, sadece bir şehir değil, Akdeniz’in mavisi ve Anadolu’nun tarihini buluşturan bir bağdır. Bu bağın koparılmasına elbette izin vermeyeceğiz. Biz buraya halkımızın önerilerini, desteğini almaya geldik. Yerinden yönetimin gereği neyse yapacağımızı, belediyemizle, sivil toplum kuruluşları ve tüm Datçalılarla birlikte bu yanlış karara karşı hukuki mücadelemizi başlattığımızı söylemeye geldik.

Bu vesile ile yeni yılın tüm halkımıza mutluluk ve sağlık getirmesini diliyorum.

Knidos Datça’dır!...”