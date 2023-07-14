KOAH hastası yaşlı yurttaşı sahte avukat dolandırdı

Yayınlanma: 14.07.2023 - 10:28

Güncelleme: 14.07.2023 - 10:34

Akılalmaz dolandırıcılık olayı geçen gün Osmangazi ilçesinde yaşandı. Engelli maaşı ile geçinen 72 yaşındaki Ahmet Yıldız oğluna telefon almak için internette fiyat araştırması yaparken bulduğu bir ilandaki telefon numarasını aradı.

Aradığı kişi değeri 11 bin lira olan telefon için 2 bin lira iskonto yapınca karşılıklı olarak anlaştı. Avukat olduğunu belirten satıcı yaşlı adama verdiği IBAN numarasına 9 bin liraya yatırmasını istedi.

BARO KİMLİĞİMİ GÖSTERİP GÜVENİNİ KAZANDI

Para hesaba yatınca telefonu kargoya vereceğini belirten satıcı sahte baro kimliğini de gönderip Yıldız'ın güvenini kazandı.

9 bin lirayı satıcının verdiği IBAN numarasına gönderen Ahmet Yıldız bir daha o numaraya ulaşamadı. Bu sırada 9 bin lirayı alan dolandırıcılar yaşlı adamın telefonunu başka bir numaradan arayarak, su seferde e ticaret destek hattından aradıklarını belirterek hesabına para iadesi yapacaklarını ancak verecekleri IBAN numarasına 9 bin lira daha yatırırsa parayı 18 bin lira olarak geri yatıracaklarını ifade ettiler.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Düzenledikleri sahte dekontu da yaşlı adama gönderen dolandırıcılar, yaşlı yurttaştan bir an önce 9 bin lirayı yatırması için baskı yaptı. Dolandırıldıklarını anlayan Ahmet Yıldız ve oğlu polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

İfade veren Ahmet Yıldız, “Ben 72 yaşındayım. Yüzde 89 engelliyim. Engelli maaşım ile tek başıma yaşıyorum. Kronik KOAH hastasıyım. 3 defa anjiyo oldum. 20 tane ilacım var, onlarla hayatta kalıyorum. Engelli aylığım ile geçiniyorum. Maaşımdan gelen paranın yarısını kirama veriyorum. Geri kalanı ile de kendim geçiniyorum. 8 yıldır engelli aylığımdan biriktirdiğim 9 bin lira ile oğluma telefon almak istedim. Oğlum uzun süredir telefon istiyordu. Bir internet sitesinden bulduğum akıllı telefon için satıcı ile iletişime geçtim, bana kendisinin avukat olduğunu söyledi ve baro kimliğini attı" dedi.

Yıldız şöyle konuştu:

"Satıcı ile konuştuktan sonra benim 9 bin liram olduğunu söyledim oda 11 bin liralık telefonu 9 bin liraya vereceğini söyledi. Oğlumu aradım ve birlikte kendisini avukat olarak tanıtan satıcının, gönderdiği IBAN numarasına parayı göndermek için ATM ye gittik, parayı gönderdik satıcı bizi bir süre oyaladı ve aramalarımıza cevap vermediler. Eve geldikten sonra bana bir e ticaret uygulamasının canlı destek hattıyız diye iletişime geçtiler benimle. Bana paranın geri iade edileceğini söylediler ve bana o site için düzenlenmiş bir belge attılar. Parayı geri iadesi için 9 bin Türk Lirası daha göndermemi söylediler, parayı gönderdikten kısa bir süre sonra da paranın bize 18 bin lira olarak geri geleceğini söylediler. Oğlum ile birlikte dolandırıldığımızı anlayınca karakola gittik ve şikayetçi olduk. Ben sadece engelli maaşı ile geçinen bir insanım benim paramı geri versinler."