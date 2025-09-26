Kobani Davası istinafta: Tahliye kararı çıkabilir

Kobani davasında Demirtaş 42 yıl, Yüksekdağ ise 32 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkemenin 32 bini aşan sayfalık gerekçeli kararı, 13 aylık bekleyişin ardından haziran ayında açıklanmıştı. Kararın ardından Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi.

"İLK İŞLEM TAHLİYE OLMALI"

Bianet’ten Ayşegül Başar’a konuşan avukat Özdoğan, dosyanın istinaf mahkemesinde işlem sırasına alındığını belirterek şunları söyledi:

“İlk acil işlem aslında yargılananların tahliye edilmesidir. Bu dava, hem yerel hem de uluslararası aşamalarda hukuksuzluğu ortaya çıkmış bir dosya. AİHM kararları, Avrupa Konseyi’nin çağrısı ve Demirtaş’a ilişkin ihtarlar ortada. İstinaf mahkemesinin ön inceleme aşamasını kısa sürede tamamlayıp tahliye kararı vermesi gerekir.”

Özdoğan, istinaf mahkemesinin kovuşturma aşamasında her zaman tahliye kararı verebileceğini vurguladı:

“Bu, sadece yerel mahkemenin yetkisinde değildir. Ceza Muhakemesi Kanunu açıktır; istinaf da tahliye ya da tedbire ilişkin karar verebilir. Bu tutukluluk halinin sürdürülmesi büyük bir hukuksuzluk olur.”

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Avukatlar önümüzdeki günlerde tahliye talepli dilekçelerini sunacak. İstinaf mahkemesi, dosyayı esastan inceledikten sonra kararını verecek. Eğer cezalar onanırsa dosya Yargıtay’a taşınacak.