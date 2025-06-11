Koç Holding’in Yapay Zekâ Destekli Yangın Modeli FireAId, Uluslararası Zirvede Öne Çıktı

Koç Holding’in 2021 yılında başlattığı yapay zekâ tabanlı orman yangını tahmin modeli FireAId, uluslararası alanda ilgi görmeye devam ediyor. Şirketin CEO’su Levent Çakıroğlu, 3-4 Haziran tarihlerinde Atina’da düzenlenen 8. Circle The Med: Akdeniz Forumu’nda projeye dair güncel bilgileri paylaştı.

FireAId modeli, 400’den fazla değişkeni analiz ederek orman yangını riskini yüzde 86 oranında tespit edebiliyor. Sistem, hava durumu verilerinden coğrafi yapıya, orman yoğunluğundan ulaşım ağlarına kadar birçok farklı faktörü değerlendirme yeteneğine sahip.

Koç Holding tarafından açık kaynak olarak geliştirilen modelin ikinci aşamasında, yüksek risk taşıyan bölgelere kaynak aktarımını kolaylaştıran bir yönetim modülü de eklendi. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı ile çeşitli kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası paydaşlarla iş birliği içinde yürütülüyor.

Levent Çakıroğlu, forumdaki konuşmasında FireAId’in yalnızca teknik değil, aynı zamanda iş birliğine dayalı bir yaklaşımı temsil ettiğini belirtti. Çakıroğlu, sistemin daha da geliştirilmesi için farklı kurumlarla iş birliğine açık olduklarını ifade etti.

Model, 2025 yılı başında Paris’te düzenlenen Yapay Zekâ Eylem Zirvesi’nde 800’ü aşkın proje arasından en başarılı 20 girişim arasında yer aldı. Ayrıca Dünya Ekonomik Forumu kapsamında başlatılan “İklim Uyumu için Teknoloji” platformuna da ilham kaynağı olduğu belirtildi.

Forumda, iklim krizinin Akdeniz bölgesinde su stresi, deniz kirliliği ve artan sıcaklık gibi sorunları derinleştirdiği vurgulanırken, çok paydaşlı iş birliklerinin önemi de öne çıkarıldı.