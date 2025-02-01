TİP'ten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kandıra'da planladığı atık tesisine protesto

Yayınlanma: 01.02.2025 - 23:06

Güncelleme: 01.02.2025 - 23:06

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra’da yapılmak istenen atık tesisi projesine karşı düzenlenen eylemde konuştu. Şık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a “Eğer biraz yüreğin varsa, ipini tutanların bu projesine karşı çıkarsın ve o projeyi iptal edersin” diye seslendi.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra’ya bağlı Pirceler ve Akçakese köylerinde yapılması planlanan ve doğa savunucuları tarafından “ekolojik yıkım projesi” olarak nitelendirilen atık projesi hakkında incelemelerde bulunmak üzere Kocaeli’ye gitti.

Beraberindeki TİP Kocaeli İl Örgütü üyeleriyle birlikte Pirceler ve Akçakese köylerini ziyaret eden Şık, proje alanında incelemelerde bulunduktan sonra köylülerle de bir araya geldi. Ahmet Şık, ziyaretinin ardından İzmit İnsan Hakları Parkı’nda projeye karşı düzenlenen eyleme katıldı.

Eyleme, Ahmet Şık’ın yanı sıra TİP Kocaeli İl Başkanı Umutcan Tarcan, Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı İlhami Şahbaz, Kocaeli Çevre Platformu Koordinatörü Muammer Hakkı Ersöz, Kandıra Çevre ve Kültür Derneği Başkanı Adem Arı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mehmet Ali Elma ile çok sayıda yurttaş katıldı.

"HALKA KARŞI SUÇ İŞLEMEKTİR''

Eylemde konuşan TİP Kocaeli İl Başkanı Umutcan Tarcan, şunları söyledi:

“Bugün burada AKP’li Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan bu projedeki inadının hesabını sormak üzere toplandık. Köylü istemezken, köylü bu projeye karşı direnişini aylardır sürdürürken, kentteki onlarca bilim insanı, onlarca mühendis bu projenin risklerine ısrarla, inatla, akademik, bilimsel verilere dayalı olarak dikkat çekerken, sen bu kenti yıllardır yöneten bir belediye başkanı olarak nasıl halkın iradesine, halkın sözüne sırt çevirebilirsin? ‘İlle de Kandıra’nın ortasındaki ormana çöp tesisi yapacağım demek’ sadece halkla inatlaşmak değildir. Hatırlatalım, halka karşı suç işlemektir, bu ülkeye karşı suç işlemektir. Her fırsatta ‘yerli ve milliyiz’ diyen, her fırsatta bu ülkenin ilerici güçlerini, muhalefet güçlerini teröristlikle, ajanlıkla, hainlikle itham eden bu iktidar, fırsatını bulduğu anda toprağımıza, suyumuza, ormanımıza saldırıyor, ağaçlarımızı katlediyor; sonra ‘Gelin size çöp tesisi yaptık, burada yaşayın’ diye rezil ekolojik riskler içerisinde bir hayat sunuyor. Artık bu hayatı kabul etmeyeceğiz, bu hayatla kavga edeceğiz! İktidarın bu dayatmalarına karşı köylülerle birlikte, tüm emekçilerle birlikte örgütlü direnişimizi sürdüreceğiz.”

"ZENGİNİN PARASINI, YOKSULUN MİLLİ MANEVİ DUYGUSUNU...''

Ahmet Şık ise “Ben doğrudan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Bey'e seslenmek istiyorum” diyerek şunları kaydetti:

“Tahir Bey, ben Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık. Bugün neredeyse yarım günümü, 25 yıldır size oy veren bir bölgede, Kandıra’nın Pirceler ve Akçakese köylerinde geçirdim. Muhtar beyin ifadesiyle söylüyorum, ‘25 yıldır AKP seçmeniyim’ dedi. Ben de ona ‘Neden o zaman oy vermeye devam ediyorsun’ diye sordum. ‘Çok mu dindar buluyorsun’ dedim, gülmeye başladı. ‘Dürüst mü buluyorsun’ dedim, yine gülmeye başladı. Dedim, ‘Herhalde yerli ve milli olduğu için veriyorsun oyunu’.

Ona ‘Burada ne yapılıyor?’ dedim. ‘Çok değerli su havzaları var’ dedi, yeraltı ve yerüstü, akan suyu, akan suyun bağlı olduğu çeşmeden nasıl su içtiklerini anlattı. Dedi ki ‘Yıllardır tarım yapıyoruz, projenin yapılacağı alanda da en az 50 bin ağaç var’. Ben de dedim ki ‘Bunlar yerli milliyse benim biraz kafam karıştı. Bu ülke işgal edilseydi gelir buraya çöp tesisi yaparlardı’. Bakın, olay bundan ibaret. Yurttaşın milli, manevi duygularını sömüren, zenginin parasını, yoksulun milli manevi duygusunu seven bu iktidar bir işgalci ordudan farklı değil. Ormanı yok eden, dereyi, akarsuyu kurutan, gölleri kurutan, insana değer vermeyen, rantiye, para neredeyse orada hazır kıta bekleyen bir iktidar…

"EĞER BİRAZ YÜREĞİN VARSA İPTAL EDERSİN''

Tahir Büyükakın’a diyorum ki, senin alman gereken mesajı muhalefetten bir milletvekilinin sana getiriyor olması seni utandırıyor mu, utandırmıyor mu? 25 yıldır AKP'ye oy veren seçmenlerin diyor ki ‘Biz buraya doğayı katledecek bir tesis istemiyoruz’. Bundan sonrası kendisine kalmış. Nazım'ın bir şiiri vardır, bağlamı farklı ama… ‘Tahir olmak da ayıp değil Zühre olmak da, iş Tahir’le Zühre olabilmekte’ deyip şuraya bağlar. Yani yürekte… Eğer biraz yüreğin varsa, sen ipini tutanların bu projesine karşı çıkarsın ve o projeyi iptal edersin, yurttaşın sesine kulak verirsin."