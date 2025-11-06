Kocaeli'de Atatürk'ün ölüm yıldönümü için dua okutulacak

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.11.2025 10:21:00
Haber Merkezi
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de aramızdan ayrılışının yıldönümü anılacak. Kocaeli Müftülüğü, Atatürk’ün hayatını kaybetmesinin 87. yılı dolayısıyla 10 Kasım 2025 Pazartesi günü kent genelindeki tüm camilerde Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 87 yıl önce 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumdu. Kocaeli Müftülüğü, yaklaşan 10 Kasım tarihi için anlamlı bir karara imza attı.

Kocaeli'de Müftü Mehmet Sönmezoğlu’nun imzasını taşıyan ve resmi yazıyla ilçe müftülüklerine gönderilen talimatta, “10 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 12.30’da tüm camilerimizde Mevlid-i Şerif okutulması hususunda, bilgi ve gereğini rica ederim” ifadelerine yer verildi.

Kocaeli'nin yerel basınına yansıyan haberlere göre; Mevlid programlarında, Atatürk başta olmak üzere vatan uğruna yaşamını yitiren şehitler ve ebediyete intikal eden gaziler için Kur’an-ı Kerim ve dualar okunacak.

