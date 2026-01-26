Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu: Olay yerine ekipler sevk edildi

26.01.2026 15:14:00
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi Yelkenkaya Caddesi'ndeki bir siteye ait iskelenin açıklarında su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce tekneye alınan ceset, daha sonra kıyıya getirildi.

Vücutta bozulmaların meydana geldiği görülen ve 50'li yaşlardaki bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

