Kocaeli'de facia gibi olay: Kaza sırasında düşüp kullandığı TIR’ın altında kaldı!

Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu’nun Çayırova ilçesi geçişi Şekerpınar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Yahya Aydın idaresindeki konteyner yüklü 35 AIM 463 plakalı TIR, bariyerlere ve aydınlatma direğine çarptı.
TIR’ın şoför kabininden düşen Aydın, aracın altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartılan Aydın, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yahya Aydın, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.