Kocaeli'de feci kaza: TIR ve iki otomobil çarpıştı, 5 kişi hayatını kaybetti

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 kara yolunun Dilovası Rampası mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir hâlinde olan 34 DKT 578 ve 34 DCK 849 plakalı otomobiller ile 41 AYC 798 dorse plakalı TIR henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan TIR’ın dorsesindeki konteyner yola düştü. 34 DKT 578 plakalı otomobil dorsenin altında kalarak hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada iki kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralanan üç kişi kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. TIR sürücüsü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri bölgede trafik akışını kontrollü olarak sağlamaya çalışırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.