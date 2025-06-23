Kocaeli'de korkutan apartman yangını: Mahsur kaldılar!

Korkutan yangın, saat 15.00 sıralarında Cedit Mahallesi Şen Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında çıktı.
Alevler, kısa sürede üst ve alt katlara ardında bitişiğindeki 4 katlı binaya sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ekiplerce söndürülen yangında binada mahsur kalan 1'i yatalak olmak üzere 3 vatandaş, itfaiyenin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Dumandan etkilendikleri belirlenen 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 2 binanın 7 dairesinde hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.