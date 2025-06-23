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Kocaeli'de korkutan apartman yangını: Mahsur kaldılar!

Kocaeli'de korkutan apartman yangını: Mahsur kaldılar!

23.06.2025 16:47:00
Güncellenme:
DHA
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Kocaeli'de korkutan apartman yangını: Mahsur kaldılar!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 katlı apartmanda çıkan yangın, bitişiğindeki 4 katlı binaya da sıçradı. Yangında mahsur kalan 3 kişi kurtarılırken, alevler ekipler tarafından söndürüldü.

Korkutan yangın, saat 15.00 sıralarında Cedit Mahallesi Şen Sokak'taki 3 katlı binanın 2'nci katında çıktı. 

Alevler, kısa sürede üst ve alt katlara ardında bitişiğindeki 4 katlı binaya sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 

Ekiplerce söndürülen yangında binada mahsur kalan 1'i yatalak olmak üzere 3 vatandaş, itfaiyenin çalışmaları sonucu kurtarıldı. 

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dumandan etkilendikleri belirlenen 3 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 2 binanın 7 dairesinde hasar oluşurken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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