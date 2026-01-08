Kocaeli’de şiddetli fırtına hayatı felç etti: Tırlar devrildi, minare yıkıldı, çatılar uçtu

Kocaeli’de gün boyunca etkili olan şiddetli fırtına kent genelinde büyük hasara yol açtı. Kuvvetli rüzgâr nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu, cami minaresi devrildi, otoyolda tırlar yan yattı, elektrik tellerinin kopması sonucu yangın çıktı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verilen okullar olurken, denizde de ulaşım aksadı.

ÇATILAR UÇTU, MİNARE YIKILDI

Fırtına özellikle Körfez ilçesinde etkili oldu. Yukarı Hereke Mahallesi’nde bir binanın çatısı tamamen uçarken, evin içi kullanılamaz hale geldi. D-100 kara yolu yakınında bir binanın çatısının uçtuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kandıra ilçesi Beyce Mahallesi’nde ise kuvvetli rüzgâr nedeniyle caminin minaresi yıkıldı.

Körfez ve Dilovası ilçelerinde onlarca binanın çatısı zarar gördü. Hereke Kışla Düzü ve Yukarı Hereke genelinde uçan çatı parçaları ana arterleri kapatırken, elektrik ve iletişim hatları da koptu. Kopan elektrik tellerinin bir evin üzerine düşmesi sonucu çıkan yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Bir marketin camları da fırtına nedeniyle kırıldı.

TIR DEVRİLDİ

Şiddetli rüzgâr, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Dilovası geçişinde kazalara neden oldu. Seyir halindeki iki tır ve bir kamyonet rüzgârın etkisiyle devrildi. Tırın devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, kazalarda şans eseri yaralanan olmadı. Görüntülerde, diğer araçların da rüzgâr nedeniyle savrulduğu görüldü.

Dilovası’nda bir vatandaş ise kuvvetli rüzgâr nedeniyle tenteyle birlikte savruldu.

VALİLİKTEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Kocaeli Valiliği, kent genelinde etkisini artıran kuvvetli rüzgâr ve fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı. Meteorolojik değerlendirmelere göre, 8 Ocak 2026 Perşembe günü rüzgârın güney ve güneybatı yönlerden saatte 50-70 kilometre, yüksek kesimlerde ise 80-90 kilometreye kadar ulaştığı bildirildi.

Valilik, trafik güvenliği gerekçesiyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin saat 22.00’ye kadar trafiğe çıkmasını tedbiren yasakladı. Açıklamada, çatı uçmaları, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

5 OKULDA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Fırtınanın ardından Darıca ilçesinde çatılarında hasar tespit edilen 5 okulda öğrenci ve personelin güvenliği gerekçesiyle 9 Ocak Cuma günü eğitime bir gün ara verildi. Eğitime ara verilen okullar şöyle açıklandı:

Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi

Aslan Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu

Tacirler Özel Eğitim Uygulama Okulu

Mehmet Akif Ortaokulu

Yetkililer, hasar giderme çalışmalarının ardından eğitimin yeniden başlayacağını bildirdi.

FERİBOT DENİZDE MAHSUR KALDI

Fırtına deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. İDO’ya ait arabalı feribot, Yalova Topçular’dan saat 11.20’de Eskihisar’a gitmek üzere yola çıktıktan sonra fırtınaya yakalandı. Onlarca araç ve yüzlerce yolcuyla deniz ortasında sürüklenen feribot, yaklaşık 2 saat boyunca mahsur kaldı.

Gemi kaptanının yolcuları sık sık sakin olmaları konusunda uyardığı öğrenilirken, feribotun Eskihisar iskelesine yanaşamayarak Kocaeli istikametinde güvenli bir bölgede beklediği, fırtınanın etkisini azaltmasının ardından seferine devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, fırtınanın etkisini sürdürmesi nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve yapılan resmi uyarıları dikkate almaları çağrısında bulundu.