4.03.2026 12:29:00
DHA
Kocaeli’de Yüksek Hızlı Tren'in çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Yüksek Hızlı Tren (YHT), tel örgüyü aşıp raylara giren 45 yaşındaki yaya Ercan Köstek'e çarptı. Trenin altında kalan Köstek, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Körfez'e bağlı Hereke sahilinde meydana geldi.

İstanbul'a giden 80114 sefer sayılı YHT, tel örgülerden atlayarak raylara giren Ercan Köstek'e çarptı. Makinist durumu fark edip, treni durdurdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bir süre aradıkları Köstek'in cansız bedenine ulaştı. Kaza nedeniyle İstanbul yönüne tren seferleri duruldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Savcının inceleme sonrası seferlerin yeniden başlayacağı belirtildi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

