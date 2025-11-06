Kocaeli Müftülüğü’nün 10 Kasım duyurusunun ardından Boynukalın’dan tartışma yaratan paylaşım

Kocaeli Müftülüğü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım Pazartesi günü saat 12.30’da Kocaeli’nde bulunan bütün camilerde Atatürk, şehit ve gaziler için Mevlid-i Şerif okutulacağını duyurdu.

Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun imzasını taşıyan resmi yazı ile ilçe müftülüklerine talimat gönderilirken eski Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın, sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşımda bulundu.

Boynukalın, yaptığı paylaşımda “Müslüman olmayana rahmet okumak caiz değildir. Bu konuda bütün İslam alimleri ittifak etmiştir” ifadelerini kullanarak "Müslüman olmayana rahmet okumak caiz değildir. Bu konuda bütün İslam alimleri ittifak etmiştir" dedi.