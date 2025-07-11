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Kocaeli'nde amca dehşeti... Yeğenlerini öldürdü!

Kocaeli'nde amca dehşeti... Yeğenlerini öldürdü!

11.07.2025 09:05:00
Güncellenme:
AA
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Kocaeli'nde amca dehşeti... Yeğenlerini öldürdü!

Kartepe ilçesinde bir kişi tartıştığı 2 yeğenini öldürdü, 1 yeğenini de yaraladı. Şüpheli amca F.Y., polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.

İstanbul'un Kartepe ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Altunhisar Caddesi'ndeki bir müstakil evde, aralarında husumet bulunan amca F.Y. ile 3 yeğeni arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönen olayda F.Y. yeğenleri G.Z.Y., M.S. ve G.Y.'ye tabancayla ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan M.S. kendi imkânlarıyla hastaneye giderken, sağlık ekipleri G.Z.Y. ile G.Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Şüpheli F.Y. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

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