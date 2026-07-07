Kocaeli'nde fabrika yangını: 1 işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında saat 12.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İşçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri de fabrika çevresinde güvenlik önlemi aldı.
1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 İŞÇİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla saat 14.00 sıralarında söndürüldü. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 işçi, sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.
İtfaiye ekipleri tarafından yangının ardından fabrika içerisinde yapılan incelemede Samet Sarıkaya’nın (26) cansız bedenine ulaşıldı.
Ekiplerin yanan fabrikada incelemesi devam ederken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.