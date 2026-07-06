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İstanbul Beşiktaş'ta korkutan yangın: İş yerinin deposu alev alev yandı!

İstanbul Beşiktaş'ta korkutan yangın: İş yerinin deposu alev alev yandı!

6.07.2026 17:40:00
Güncellenme:
DHA
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İstanbul Beşiktaş'ta korkutan yangın: İş yerinin deposu alev alev yandı!

Beşiktaş'ta tek katlı bir iş yerinin deposundan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bitişikteki binada yaşayanlar yoğun duman nedeniyle kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
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Türkali Mahallesi Abbasağa Çıkmazı Sokak’ta saat 15.00 sıralarında tek katlı iş yerinin deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yanan deponun bitişiğindeki binada bulunan kişiler yoğun duman nedeniyle kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Alev alev yanan depo kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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