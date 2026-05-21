Kocaeli'nde kontrollü su deşarjı uyarısı

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminleri doğrultusunda, Yuvacık Barajı'nda baraj işletme emniyetinin sağlanması amacıyla kontrollü su bırakılabileceği ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminleri doğrultusunda bölgemizde yağışlı periyoda girildiği bildirilmiş olup, DSİ 1'inci Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Yuvacık Barajı'ndan meydana gelebilecek yüksek debili akımların baraj işletme emniyeti açısından risk teşkil etmemesi ve olası pik debilere karşı yeterli rezerv hacminin muhafaza edilmesi amacıyla ihtiyaç duyulması halinde kontrollü su deşarjı yapılacaktır. Bu sebeple Yuvacık Barajı mansabında bulunan dere yatağı güzergahları, kanallar ve göl rezervuar alanlarında herhangi bir olumsuz etki meydana gelmemesi, can ve mal kaybı riskinin ortaya çıkmaması için dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."