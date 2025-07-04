Kocaeli'nde sokak ortasında kanlı hesaplaşma: Baba ile oğlu kurşunların hedefi oldu!

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 60 yaşındaki Mehmet Canımoğlu ile 30 yaşındaki oğlu Aykut Canımoğlu hayatını kaybetti.

İKİSİ DE ÖLDÜ

Olay, 4 Temmuz Mahallesi Devlet Hastanesi alt sokağında saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Aralarında maddi anlaşmazlık bulunan iki taraf arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflardan biri yanında bulunan tabancayla Mehmet Canımoğlu ve oğlu Aykut Canımoğlu'na ateş açtı.

Silah sesleri mahallede paniğe yol açarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, baba ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

KATİL YAKALANDI

Cinayetin ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için Kocaeli Emniyeti'ne bağlı ekipler geniş çaplı operasyon başlattı. Yapılan araştırma sonucu saldırganın İzzet K. olduğu belirlendi. Gölcük ilçesinde düzenlenen operasyonda, üzerinde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalanan İzzet K. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, polis ekipleri olayın arka planını ve olaya karışan başka kişilerin olup olmadığını araştırıyor.