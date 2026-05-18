Kocaeli'nde temel kazısı sırasında toprak kaydı: 5 bina tahliye edildi

18.05.2026 17:29:00
DHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde temel kazısı yapılan alanda meydana gelen toprak kayması nedeniyle 5 bina tahliye edildi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Topçular Mahallesi Arzu Sokak’ta meydana geldi. İnşaat için temel kazısı yapılan bölgede toprak kayması oldu.

Kayan toprak kütlesi inşaat sahasına yayıldı. Üst kısımdaki 5 binanın alt kısmı boşaldı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, güvenlik önlemi alarak sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.

Bölgede yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından risk taşıdığı belirtilen 5 bina tahliye edilerek mühürlendi. Binalarda yaşayanlar konukevlerine ve yakınlarına gitti.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

