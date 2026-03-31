Kocaeli'nin fazla suyu Sapanca Gölü'ne gönderiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü’nün yaptığı çalışma kapsamında, Sapanca Gölü’ne kurulan terfi istasyonu ve iletim hattı üzerindeki vana ve ekipman manevraları ile suyun akış yönü tersine çevrilip, barajdan bırakılan suyun göle aktarılması sağlanıyor.

Bu sayede su kaybı önlenirken milyonlarca metreküp su göl sistemine kazandırılıyor ve su miktarı artırılıyor. Uygulama ile Kocaeli’nin içme suyu kaynakları güçlendirilirken, özellikle kurak dönemler için önemli bir rezerv oluşturuluyor.

Böylece aşırı yağışlarla dolan barajdaki fazla su, aynı hat üzerinden Sapanca Gölü’ne geri aktarılmaya başlandı. Hat en son 2014 yılında tersine çalışarak Sapanca Gölü’ne su aktarımı sağlamıştı.

Yaklaşık 11 yıl sonra sistem yeniden devreye alınarak pompalar aracılığıyla günde 120 bin ton su Sapanca Gölü’ne ulaştırılıyor.