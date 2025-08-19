Kocaeli'nin plaka kodu ne? Kocaeli'nin plaka numarası kaç? Kocaeli ve ilçelerinin plaka harfleri...



Kocaeli plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.

Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

KOCAELİ'NİN PLAKA KODU NEDİR?

Kocaeli’nin plaka kodu 41 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.

Kocaeli’de araç plakaları, 41 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Kocaeli Plaka Kodunun Anlamı

41 sayısı, Kocaeli’nin hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Kocaeli ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Kocaeli’nin ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Kocaeli İlçeleri ve Plaka Harfleri

İlçe Plaka Harfleri

İzmit (Merkez) 41 A, 41 AC

Başiskele 41 B, 41 BS

Çayırova 41 Ç

Darıca 41 D, 41 DR

Derince 41 DE

Dilovası 41 DL

Gebze 41 G, 41 GB

Gölcük 41 GL

Kandıra 41 K

Karamürsel 41 KM

Kartepe 41 KP

Körfez 41 KF