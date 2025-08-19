Kocaeli'nin plaka kodu ne? Kocaeli'nin plaka numarası kaç? Kocaeli ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
19.08.2025 11:05:00
Haber Merkezi
Kocaeli’nin plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Kocaeli ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Kocaeli plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

KOCAELİ'NİN PLAKA KODU NEDİR?

Kocaeli’nin plaka kodu 41 olup, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
Kocaeli’de araç plakaları, 41 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Kocaeli Plaka Kodunun Anlamı

Kocaeli’nin plaka kodu olan 41, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır.
41 sayısı, Kocaeli’nin hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Kocaeli ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Kocaeli’nin ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır.

Kocaeli İlçeleri ve Plaka Harfleri
İlçe    Plaka Harfleri
İzmit (Merkez)    41 A, 41 AC
Başiskele    41 B, 41 BS
Çayırova    41 Ç
Darıca    41 D, 41 DR
Derince    41 DE
Dilovası    41 DL
Gebze    41 G, 41 GB
Gölcük    41 GL
Kandıra    41 K
Karamürsel    41 KM
Kartepe    41 KP
Körfez    41 KF

