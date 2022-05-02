Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'dan 'silahlı bayram kutlama' uyarısı

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 11:39

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Ramazan Bayramı'nı silahla havaya ateş ederek karşılayanlara yönelik uyarıda bulunarak, “Silahı severiz ancak silahı ne zaman ve nerede kullanacağımızı da hepimizin bilmesi gerekiyor” dedi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bayram namazını kılmak için İzmit Fevziye Camii’ne geldi. Burada bayram namazını kılan Vali Yavuz, namazın ardından vatandaşlarla bayramlaştı. Cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Yavuz, Ramazan Bayramı'nı silahla havaya ateş ederek karşılayanlara uyarılarda bulundu.

Bayram günlerinin sevinç günleri olduğunu vurgulayan Vali Yavuz, “Mübarek Ramazan Bayramı'nı silah atmadan kutlayalım bunu her defasında konuşuyoruz. Evet biz tarih boyunca savaşçı bir milletiz, bize kimse saldırmazsa savaşmayız, kimsenin canına ve malına da zarar vermeyiz. Bayrağımıza, vatanımıza, kutsal değerlerimize saldırıldığında da şehadetten geri durmamış, şehadete gül bahçesine koşarcasına koşmuş milletin evlatlarıyız. Bu açıdan silahla bir barışıklığımız var, silahı severiz ancak silahı ne zaman ve nerede kullanacağımızı da hepimizin bilmesi gerekiyor” dedi.

Silahla havaya ateş etmek dışında başka bir sevinme yolu bulunması gerektiğini anlatan Vali Yavuz, "Bayram günleri sevinç günleri, bu günlerde silah atarak bir başkasının üzüntüsüne vesile olmak, hatta ocaklarını söndürmek hiçbir insani kriterle bağdaşır değil. Dolayısıyla daha güzel sevinme yolları bulalım kendimize artık. Bu teknoloji çağında silah atarak başkalarına zarar vermenin bir faydası olduğunu da düşünmüyorum. Bu açından da bir kez daha kardeşlerimizi buradan ikaz ediyorum lütfen silah kullanmayın” diye konuştu.