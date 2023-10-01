Kocaeli'de 5 araç birbirine girdi, 2'si alev aldı: 4 yaralı

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Alev alan araçlardan 2'si, kullanılamaz hale geldi.

DHA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 17:52
Kocaeli'de 5 araç birbirine girdi, 2'si alev aldı: 4 yaralı
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Kaza, 14.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Dilovası ilçesi Tepecik mevkisinde meydana geldi. 5 araç, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda birbirine girdi.

Zincirlemede kazada 4 kişi yaralanırken, 2 araç alev aldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Alev alan araçlar kullanılamaz hale gelirken, otoyolun Ankara yönü 1 saat kapalı kaldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.


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