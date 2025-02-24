Kocaeli'de acı olay: Zatürre oldu, 1 gün sonra hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Derince ilçesinde zatürre teşhisi konulduktan sonra yoğun bakıma kaldırılan 62 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Deniz Mahallesi Şehit Hasbi Sokak’ta ikamet eden Oya Öztürk (62), 2 gün önce evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
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Öztürk’e kaldırıldığı hastanede zatürre teşhisi konuldu. Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma kaldırılan Öztürk, 1 gün sonra hayatını kaybetti.
1 çocuk annesi Öztürk’ün cenazesi, bugün öğle namazını takiben Derince Merkez Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Derince Şehitler Mezarlığı’nda defnedilecek.
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