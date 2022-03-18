Kocaeli'de ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu
Kocaeli’nin Derince ilçesinde çamlık alanda ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu. Ekipler, şüpheli ölüm üzerinde durduğu olay ile ilgili inceleme başlattı.
Olay, Derince ilçesine bağlı Yenikent Mahallesi İsmetpaşa Caddesi’nde bulunun çamlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından ağaç üzerinde ipe asılı halde Ergün Kalka’nın cansız bedeni bulundu.
EKİPLER OLAY YERİNE GİTTİ
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine
polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları inceleme
neticesinde Kalka’nın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme
ekipleri şüpheli bir durum olup olmadığına dair olay yerinde çalışma yaptı. 48
yaşındaki Ergün Kalka’nın cansız bedeni cenaze nakil aracıyla hastaneye sevk
edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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