Kocaeli'de bir evden 17 kamyon çöp çıktı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evden 17 kamyon dolusu çöp çıkarıldı. Çöpten güç bela arındırılan ev, ilaçlandı.
Adem Yavuz Mahallesi'ndeki müstakil bir evden kötü kokular geldiğini fark edenler, durumu Gebze Kaymakamlığı Hıfzıssıhha Kurulu'na bildirdi.
Kuruldan evin temizlenmesi yönünde karar çıkması üzerine adrese Gebze Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Temizlik çalışması başlatan ekipler, evden 17 kamyon çöp çıkardı.
Ev, çöpten arındırıldıktan sonra ilaçlandı.
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