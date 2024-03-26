Kocaeli'de doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi yaralandı

Yayınlanma: 26.03.2024 - 18:24

Güncelleme: 26.03.2024 - 18:25

Emek Mahallesi Cevher Sokak'ta bir apartmanın giriş katında, doğal gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sonrası dairede yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada Eren Ş. yaralandı, apartman sakinlerinden 3 kişi de dumandan etkilendi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, evde hasar meydana geldi, park halindeki 1 otomobil de zarar gördü.