Kocaeli'de emekli astsubay dehşet saçtı: Evli olduğu kadını tabancayla vurup intihara kalkıştı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde evli olduğu N.T. isimli kadını tabancayla ağır yaralayan M.T. isimli erkek intihar girişiminde bulundu.
Değirmendere Yüzbaşılar Mahallesi İstiklal Caddesi'nde, emekli astsubay olduğu öğrenilen M.T. (68), tartıştığı eşi N.T'ye (65) tabancayla ateş etti. Kadını ağır yaralayan erkek, aynı silahla kendisine de ateş etti.
Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Çiftin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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