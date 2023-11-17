Kocaeli'de feci kaza: 3 kişi yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kemalpaşa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi'nde Sefa Kemal Y. idaresindeki 34 FFA 70 plakalı otomobil ile Mustafa U. yönetimindeki 41 DA 005 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada eski CHP Kocaeli Milletvekili Hikmet Erenkaya, Zeynel Başlak ve Cengiz Özcan yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle araç konvoyu oluşan caddede ulaşım, otomobillerin kaldırılmasıyla normale döndü.
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