Kocaeli'de feci kaza: 3'ü ağır 4 yaralı
Kocaeli'de gece saatlerinde bir otomobil önündeki TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle 3'ü ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 Ankara istikameti İstasyon Mahallesi mevkiinde feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Tofaş marka 54 AY 118 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan H.T., önünde seyir halinde olan Z.K. yönetimindeki 45 AGL 366 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil tırın altına girdi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışanları çıkarmak için çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışması neticesinde araçtan çıkarılan sürücü H.T., G.K., İ.Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumu ağır olduğu öğrenildi.
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