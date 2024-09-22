Kocaeli’de freni boşalan tır denize düştü

Yayınlanma: 22.09.2024 - 17:16

Güncelleme: 22.09.2024 - 17:16

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi Negmar Feribot İskelesi’nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,

Mazlum Şimşek idaresindeki 34 EM 3127 plakalı TIR, feribot geçişi için iskeleye geldi. İskelede arıza yapan TIR'ın dorsesi, başka bir araca aktarılarak yük taşımaya devam edilmek istendi. Dorseden ayrılma işlemi sırasında aniden frenleri boşalan TIR denize uçtu. Sürücü Şimşek, müdahale etmeye çalışsa da aracı durdurmayı başaramadı. TIR saniyeler içerisinde dibe battı. Denize düşen TIR vinç yardımıyla sudan çıkarılırken, tırdan boşalan yağ ve mazotun denize yayılmasını engellemek için 150 metre mantar bariyer kullanıldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

"CANIMIZI ZOR KURTARDIK"

Olayı anlatan tır sürücüsü Mazlum Şimşek, "Aracımızı sabaha karşı bir şekilde çıkardık. Aracımız arızalanmıştı, burada başka bir araçla dorseyi gönderip, arabayı da çekiciyle göndermek istedik. Fakat tırı dorseden ayırırken frenler tutmadı. Araba kaydı, biz de canımızı zor kurtardık. Allah’a şükür atladık" dedi.