Kocaeli’de geri dönüşüm fabrikasında yangın
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangın 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürülürken, söndürme çalışmalarına katılan iki işçi dumandan etkilendi.
Saat 01.30 sıralarında Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikadan yükselen alevleri görenler durumu 112 Acile bildirdi. Haber verilmesi üzerine Kartepe, İzmit, Başiskele, Derince ve Gölcük’te bulunan itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına destek vermek için bölgeye geldi. Bu sırada fabrikada çalışan kişiler de yangının kontrol altına alınması için çalışma başlattı.
Alevlerin fabrika bahçesinde bulunan atıklara, sıçramaması için atık malzemeler iş makineleriyle taşınarak başka bir yere götürüldü. Yangın söndürme çalışmalarına katılan iki fabrika işçisi dumandan etkilendi. İşçiler ambulanslar ile hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Küle dönen fabrikadaki yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Çin'den Sinovac aşısı için çarpıcı yorum
- Havale ile para gönderirken dikkat!
- Kimlikte yeni dönem
- Demet Evgar'dan 'Cem Yılmaz' paylaşımı
- Artık o iki ürünü marketler satamayacak
- AKP'de dikkat çeken çöküş
- Erdoğan'a çok sert sözler
- Ece Üner'den kötü haber
- İstanbul için tarih verildi
- Omicron'un kuluçka süresi açıklandı