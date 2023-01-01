1 milyon 429 bin evcil hayvan kayıt altına alındı
Evcil kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takılarak kimliklendirilmesi uygulaması ile bugüne kadar 1 milyon 429 bin ev hayvanı kayıt altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca evcil hayvanlara çip taktırılması için verilen süre, 31 Aralık 2022'de sona erdi.
1 Ocak 2021'den bu yana; 855 bin 105 kedi, 574 bin 240 köpek ve 25 gelincik olmak üzere toplam 1 milyon 429 bin 370 adet ev hayvanı kimliklendirilerek kayıt altına alındı.
Evcil hayvanlarına çip taktırmayanlara 3 bin 642 lira para cezası uygulanacak.
31 Aralık'a kadar yetkili kurumlara beyanname veren evcil hayvan sahipleri ise 2023'te ceza uygulanmadan hayvanlarına mikroçip taktırabilecek.
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